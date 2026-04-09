観光客に接する機会が多いホテルマンらが、雲仙の魅力の学びを深めます。 雲仙温泉街のホテルや旅館などで働く、新人や若手スタッフらを対象にした研修が開かれました。 （先輩スタッフ） 「観光名所じゃなくて地球の鼓動、脈動を感じる場所が雲仙地獄」 先輩スタッフの案内で、雲仙地獄をめぐる約40人。 雲仙温泉街の旅館やホテルなどで働く、新人や若手のスタッフです。 温泉街では同年代の仲間と親睦を