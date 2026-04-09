これからの気象情報です。 10日(金)は、各地でまとまった雨が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、山沿いを中心に融雪・ナダレ注意報が発表されています。 ◆4月10日(金)の天気 ・上越地方 曇りマークの午前中も雨が強まるところがあるでしょう。 また、昼ごろまでは風も強まるため、横殴りの雨に注意が必要です。 ・中越地方 日中いっぱいは雨の降りやすい状態が続くで