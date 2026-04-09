今月27日から開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議を前に、広島市の松井一実市長と長崎市の鈴木史朗市長は、4月9日、高市早苗総理と官邸で面会し、核軍縮の進展を求める要請文を手渡しました。 両市長は、被爆地を代表する立場から、核兵器の非人道性と被爆の実相を国際社会に発信し続ける日本の責務を訴えました。 その上で、今回の再検討会議について、「NPT体制を堅持できるかどうかを決定づける歴史的な局面にある」と