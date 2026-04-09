サンフレッチェ広島アンバサダーの森粼浩司さんが、スマートフォンの安全な使い方を呼びかける広報大使に選ばれました。「スマホあんしん利用広報大使」の委嘱式が行われたのは、中国総合通信局です。森粼浩司さんには、委嘱状が授与されました。近年、スマートフォンの利用が広がり、使いすぎやSNSを巡るトラブルなどが問題となっています。安全な利用を広く呼びかけようと、森粼さんが広報