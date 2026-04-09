4月10日（金）の近畿地方は、本降りの雨。午前中から昼過ぎにかけては、雷を伴い雨脚が激しくなる所もありそうです。 低気圧が発達しながら日本海を進み、低気圧からのびる前線が近畿地方を通過するでしょう。この低気圧や前線に向かって、この時期としてはかなり暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定になりそうです。 全域で朝から断続的に雨が降り、昼過ぎにかけてバケツをひっくり返したような