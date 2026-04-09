行方不明から18日目今の捜索の局面は？ 京都府の南丹市立園部小学校6年・安達結希さん（11）が行方不明となって半月あまり。依然として「通学用かばん」以外の有力な手がかりは明らかになっていませんが、今、警察の捜索はどのような局面を迎えているのでしょうか。 【写真を見る】警察の動きに変化は…きょうの捜索の様子 最新の捜索状況を踏まえて、元兵庫県警刑事部長の棚瀬誠氏に聞きました。 【目次】▶街の変