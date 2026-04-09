◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクー西武(9日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの先発・大津亮介投手が、試合序盤に圧巻のフィールディングを披露しました。まずは初回。先頭打者・桑原将志選手にレフトへのヒットで出塁を許すも、続く岸潤一郎選手を5球目のスライダーでピッチャーへの打球に打ち取ります。大津投手はしゃがみこみながらうまく捕球すると、すぐさま2塁に送球。落ち着いてダブルプレーに仕留めました。さらに、