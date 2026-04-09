中国の習近平国家主席＝昨年12月、北京（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国共産党の習近平総書記（国家主席）は、訪中している台湾最大野党、国民党の鄭麗文主席（党首）と10日午前にも会談する。中台関係筋が9日、明らかにした。国共トップ会談は約9年半ぶり。鄭氏は9日「両岸（中台）が敵対する状態を終わらせなければならない」と述べた。鄭氏は9日に上海から北京へ移動。会談では、台湾統一を目指す習氏の発言が焦点となる