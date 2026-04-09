モデルでタレントの本田紗来（18）が9日、自身のインスタグラムを更新し、大学に進学したことを報告した。本田は「大学に進学しました」とつづり、華やかなリボンをあしらった白いブラウスにスーツ姿で、明大の入学式に出席した様子を投稿。「充実した大学生活にしていきます」とつづった。本田は3月に明大八王子高校を卒業したと報告している。姉でプロフィギュアスケーターの本田真凜さんも明大卒業。もう一人の姉の女優で