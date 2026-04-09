◇バドミントンアジア選手権2026(9日、中国・ 寧波)バドミントンの宮崎友花選手(世界ランク9位)が2回戦に出場。同ランク27位のインドの選手にストレート勝利しました。第1ゲーム、序盤リードを奪われる展開となりますが4連続ポイントで12-11と逆転に成功。勢いに乗った宮崎選手が先取します。第2ゲーム、今度は序盤から宮崎選手が主導権を握ります。6連続ポイントなどで大幅リードを奪いそのまま2-0(21-17、21-9)で勝利しました。