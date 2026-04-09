世界的大ヒット映画「スター・ウォーズ」のコラボイベントに際し、衣装をまとう横浜ＤｅＮＡの筒香（球団提供）横浜ＤｅＮＡは９日、５月４日の広島戦（横浜）で世界的大ヒット映画「スター・ウォーズ」とコラボレーションしたイベントの詳細を発表した。同日は世界中のスター・ウォーズファンが祝う記念日で、最新作の公開を記念して開催される。悪役ダース・ベイダーらが試合前のセレモニーなどに登場。映画で日本語吹き替え