5月12日にフランスで開幕する、世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭ラインアップ発表会見が9日、フランスで開かれた。最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に、松たか子（48）主演の深田晃司監督（45）の新作映画「ナギダイアリー」（9月25日公開）の出品が決まった。深田監督は、16年「淵に立つ」が、ある視点部門で審査員賞を受賞。コロナ禍で授賞式が行われなかった20年には「本気のしるし〈劇場版〉」がオフィシ