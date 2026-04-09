【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの近藤千尋が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。急いで作ったという手料理を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「見習いたい」サバの味噌煮・オムレツ…急ぎで手料理公開◆近藤千尋、帰宅後「ダッシュで」作った料理披露近藤は「今日は入学式で 終わってから自転車練習して帰宅して ダッシュで！！！笑笑」と記し、食卓の写真を投稿。鯖の味噌煮をメインに、鮮やかな緑の葉物野菜と