【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの森咲智美が4月8日、自身のInstagramを更新。家族でのお花見ショットや1年前の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳・2児のママタレ「時間の流れを感じる」娘抱っこしたお花見ショット◆森咲智美、家族でのお花見と過去ショット公開森咲は「家族でお花見 まだ桜が咲いてくれててよかった」「大阪城でのお花見は初めてだったけど人の多さにびっくり」とつづり、大阪城での花見の様子