【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48の河西智美が4月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】28kg減話題の元AKB「スタイル抜群」ディズニーでミニスカからスラリ美脚◆河西智美、ミニスカコーデで美脚河西は「東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー」「なんと今回、東京ディズニーリゾート様より招待をいただき、東京ディズニーシーに家族で行ってきました 夢かな？