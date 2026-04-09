【モデルプレス＝2026/04/09】女優の桜田ひよりが4月8日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しコーディネートを披露した。【写真】22歳美人女優「かっこよすぎてドキッとした」色白ウエストちらり◆桜田ひより、ヘソ出しコーデ桜田は「春だね」とつづり、春服姿を投稿。短めのトップスにボルドーのレザージャケットを合わせたコーディネートで、美しいウエストラインが際立っている。◆桜田ひよりの投稿が話題この投稿にファンからは