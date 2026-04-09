【モデルプレス＝2026/04/09】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月8日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】24歳美人インフルエンサー「後ろ姿のフォルムも可愛すぎる」娘とのお花見ショット◆流那、娘とお花見ショット流那は「桜もう散りそうだった」とつづり、お花見中のショットを公開。娘を抱っこし、桜の樹の下で撮影した後ろ姿のショットを披露している。また桜の木をバックに撮