ドル指数は小幅低下＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。東京午前の９９．１５７を高値にロンドン市場では９８．９８３まで低下してきている。前日は大幅に水準を下げた後、長い下ヒゲが示現して引けた。しかし、本日は反発の動きは乏しく上値を抑えられている。前日NY終値９９．１３３付近で上値が重くなっている。 ドルインデックス＝98.99(-0.15-0.15%)