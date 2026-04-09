仁淀川の環境保全に役立ててもらおうと大手ビールメーカーが、4月9日、売り上げの一部を寄付しました。アサヒビールでは2008年から仁淀川流域の環境保全に役立ててもらおうと、毎年、商品の売り上げの一部を仁淀川流域交流会議に寄付しています。21回目となる2025年度は、四国で販売したアサヒスーパードライの売り上げの一部、30万円を寄付することになり、9日、高知県庁で、アサヒビー