女優の松たか子が主演する映画「ナギダイアリー」（深田晃司監督、９月２５日公開）が第７９回カンヌ国際映画祭の最高賞「パルム・ドール」を競うコンペティション部門に出品されたことが９日、発表された。平田オリザ氏の戯曲「東京ノート」に着想を得て、深田監督がオリジナル脚本を執筆。自然豊かな町「ナギ」を舞台に松演じる彫刻家の日常を描く。吉報を受け、松は「歴史あるカンヌ国際映画祭のスクリーンにかかること、大