元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみが３５歳の誕生日を迎えたことを報告した。９日に自身のインスタグラムを更新した高橋。「４月８日３５歳になりました」と書き出し、バースデープレートの写真をアップ。「なぜかもの凄く時の流れが早く感じる２０２６今年も楽しく穏やかにチャレンジ精神を持ちつつ頑張ります」と今年の抱負をコメント。「日々支えてくださるファンの皆さんそして友人、家族に心から感