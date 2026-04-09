８日、イランの首都テヘランの市街地の様子。（テヘラン＝新華社記者／沙达提）【新華社テヘラン4月9日】パキスタンのシャリフ首相は8日、イランと米国および双方の同盟国が、レバノンなどを含むすべての地域での即時停戦に合意し、同日から発効したと明らかにした。８日、イランの首都テヘランのエンゲラブ広場で集会に参加する男性。（テヘラン＝新華社記者／沙达提）８日、イランの首都テヘランのエンゲラブ広場