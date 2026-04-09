MBSの山崎香佳アナウンサーが9日放送の『よんチャンTV』（月〜金後3：40※関西ローカル）に出演。「発掘まち自慢！自転車たび」で新たな一面を見せた。【写真】大好きなくまモンとの周王ショットに笑顔のMBS山崎香佳アナ山崎アナが担当するコーナー「発掘まち自慢！自転車たび」は関西を中心に自転車旅をするドキュメント企画。しまなみ海道を目指す道中、箕面大滝周辺のヒルクライム制覇に挑戦することに。長く続く坂を