天皇陛下による皇居での稲作が今年も始まりました。天皇陛下は9日午後、皇居の生物学研究所の脇にある「苗代」に稲の種もみをまく、「お手まき」を行われました。皇居での稲作は、昭和天皇が始めた天皇の恒例行事で、陛下はグレーのジャンパー姿で、小さな茶かごに入った種もみ、およそ720粒を4つの区画に均等になるように丁寧にまかれました。今年も育てられるのは、うるち米のニホンマサリと、もち米のマンゲツモチの2種類です。