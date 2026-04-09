俳優の松たか子が主演を務める映画『ナギダイアリー』（9月25日公開）が、「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品されることが決定した。監督を務める深田晃司にとって同部門初選出となる。【動画】映画『ナギダイアリー』特報深田監督は2016年『淵に立つ』で、同映画祭「ある視点」部門審査員賞を受賞するなど国際的な評価を受けてきたが、本作で2年連続4度目のカンヌ選出にして、初のコンペ入りを果たし