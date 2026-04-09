『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「サルが女性に後ろから抱きつく周辺で頻繁に目撃」についてお伝えします。◇山口県周南市の閑静な住宅街で撮影された、1匹のサル。こちらに向かってきているようにも見えます。この写真が撮影されたおよそ30分後…。8日午前8時すぎ、サルが路上で40代女性の右足に、後ろから抱きついたといいます。サルは直後に女性から離れ、現場から立ち去っていて、抱きつかれた女性に