6年前、インタビューに答える女。平和寺本山の代表・大野求実容疑者（69）です。廃棄物を撤去するようにとの命令に長年にわたって応じなかったとして、自称住職の大野和一容疑者とともに逮捕されました。廃棄物が見つかったのは静岡・伊豆市の柿木川。問題が発覚した2020年当時の映像を見ると、川に茶色く濁った水が流れ込みプラスチックやコンクリートなどが散乱しています。廃棄物は平和寺本山の敷地から流出。県から2022年3月ま