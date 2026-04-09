濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）が、来月フランスで開催される「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品されることが決定した。現地での上映がワールドプレミアとなる。濱口監督にとっては『寝ても覚めても』（2018年）、脚本賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』（2021年）に続き、3作品目のコンペティション部門選出となった。【動画】映画『急に具合が悪くなる』衝撃的な告白か