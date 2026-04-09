アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、歴史的な月面フライバイを終えた宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」は極めて良好な状態を保っており、地球への帰還に向けた大詰めを迎えています。クルーが撮影した“天の川”などの画像を新たに公開【▲ Artemis IIミッションのOrion宇宙船から撮影された天