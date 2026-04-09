先月、新名神高速道路で6人が死亡した事故で、トラックを運転していた女が「スマートフォンを見ていた」と供述していることがわかりました。女が渋滞している車に気づいたのは、わずか9.4メートルほど手前だったということです。■トラックはスピードを落とさないまま車に衝突か過失運転致死の罪で起訴された、水谷水都代被告、54歳。先月の3連休初日、新名神高速道路で起きた多重事故。トンネルの出口付近で、渋滞していた車の列