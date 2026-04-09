被害が広がり続けるSNSの偽広告。外国人観光客がこぞって購入するなど、世界から注目されている日本の包丁もターゲットとなっていました。分厚い肉や紙をスパスパと切り、さらには、水の入ったペットボトルも真っ二つ。切れ味鋭い包丁が“最安値”などと宣伝する広告動画。これは“世界三大刃物産地”の1つとされる岐阜・関市の包丁をうたう偽広告です。動画に書かれた「国際ナイフ金賞」は存在しない大会とみられ、包丁の刃には「