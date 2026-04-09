2月の衆院選で争点の一つにもなった「消費税の減税」。高市政権が目指す「飲食料品の消費税2年限定ゼロ」に必要なレジシステムの改修作業が、1年程度かかる見通しであることが分かった。課題が続出しているが、消費税はいつからゼロになるのか。改修作業に「1年」8日、国民会議の超党派による実務者協議が行われた。国民会議は、与野党問わず議論を行う場として設けられ、2月の全体会合には自民と日本維新の会、そして、チームみら