木南晴夏（40）と高杉真宙（29）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演した。9日放送開始のフジテレビ系新ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」（木曜午後10時）の現場でのエピソードを語った。木南は高杉へモヤモヤしたことがあるといい、「『共演者とご飯行かない派なんです』と言ってましたけど…私、共演者とご飯行きたい派なんです」と明かした。「これはなんとなく仲良くなるために行ったりとか、仲良