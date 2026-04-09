深田晃司が監督・脚本を務める松たか子主演映画『ナギダイアリー』が、5月12日から開催される第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：『ファーストキス 1ST KISS』『片思い世界』に刻まれる坂元裕二の新たな“挑戦” 『淵に立つ』でカンヌ国際映画祭ある視点部門の審査員賞を受賞し、その後も『本気のしるし〈