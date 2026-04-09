ソニー・インタラクティブエンタテインメントが4月2日より、PlayStation 5を始めとするゲームハードの値上げを実施。これを受けて、数年以内の発売が予想されている次世代機のPlayStation 6についても高額化を懸念する声が高まっているようだ。 （関連：名越スタジオへの資金提供打ち切りが示す、AAAゲーム開発の“巨大資本依存”というジレンマ） ■PS5が過去最大の値上げ、標準モデルは9万7,980円に