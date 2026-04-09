6月19日に公開される濱口竜介監督の新作映画『急に具合が悪くなる』が、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが決定した。 参考：濱口竜介監督『急に具合が悪くなる』特報公開余命半年の演出家と介護施設長の交流描く 本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂著／晶文社