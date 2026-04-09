MLBが4月9日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）とトロント・ブルージェイズの岡本和真（29）の対戦動画を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 「Shohei Ohtani and Kazuma Okamoto face off for the first time in the Majors!」と投稿されたのは、9日に開催されたドジャース-ブル