４月８日、サッカー界に悲しいニュースが飛び込んできた。直近までルーマニア代表を率いていたミルチェア・ルチェスク氏が７日、ブカレスト市内の病院で急逝したのだ。享年80。現役時代はルーマニア代表のキャプテンも務めたルチェスク氏は、これまでインテルやガラタサライ、シャフタール、ゼニトなどの名門クラブの監督を歴任。最後に指揮した母国代表では、トルコに敗れた３月26日の北中米ワールドカップ・欧州予選プレー