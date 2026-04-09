大阪6月限 日経225先物56310-120（-0.21％） TOPIX先物3752.5-35.5（-0.93％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比120円安の5万6310円で取引を終了。寄り付きは5万6540円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万7075円）には届かったものの、やや買いが先行して始まった。直後に5万6750円まで上げ幅を広げた後は利益確定に伴うロングの解消が入り、前場中盤にかけては5万595