○ホットランド [東証Ｐ] 414万2800株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限62万1400株の第三者割当増資を実施する。発行価格は4月20日から23日までの期間に決定される。 [2026年4月9日] 株探ニュース