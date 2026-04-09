9日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝158円98銭前後と、午後5時時点に比べ1銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝185円61銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース