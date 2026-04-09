2026年スヌーカー世界選手権の予選第2ラウンドが4月8日に英国で行われ、中国の白雨露はイングランドのマイケル・ホルトに2対7で一時遅れたが、1フレームで108点を記録し、世界選手権で複数回100点以上のセンチュリーブレークを記録した初の女子選手となりました。（提供/CGTN Japanese）