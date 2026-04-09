行方不明となっている男子児童の小学校では、防犯カメラの増設が決まりました。 京都府南丹市で小学6年の安達結希さんが行方不明となってから17日がたちました。 警察は9日も約50人態勢で市内の山の中を捜索。ドローンを使う様子も見られました。 こうしたなか、安達さんが通う園部小学校では入学式が行われ、教員や警察官らが見守るなか、新入生らが登校しました。 （保護者）「不安ですね。怖いので、防犯ブザー