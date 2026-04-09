TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）が9日に生放送され、昨年10月に結婚したタレントのジョナサン・シガー（41）が口にした言葉に番組MCを務めるフリーアナウンサーの大島由香里（42）ら共演者たちがドン引きする場面があった。番組から視聴者へのこの日の生投票テーマは「あなたには『壊れている』と思う部分はありますか？」。このテーマについて聞かれたジョナサンは「僕…あの…ミニマリストというか、生活感が