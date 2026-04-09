川崎市でクレーンの解体工事中に足場が崩れ、3人が死亡、1人が行方不明になっている事故で亡くなった男性の兄が突然の訃報に深い悲しみを語りました。事故が起きたのは7日、川崎市川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所の敷地内です。クレーンの解体工事中に足場が崩れ、作業員5人が巻き込まれました。このうち亡くなった小池湧さん（29）の兄がフジテレビの取材に応じ、悔しさと悲しみをにじませました。小池湧さんの兄：いい弟だ