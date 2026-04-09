国際自然保護連合（IUCN）は9日、世界の絶滅危惧種のレッドリストを更新し、南極に生息するコウテイペンギンを3段階のうち2番目にリスクが高い「危機」にあると評価した。地球温暖化による海氷減少が原因で、2080年までに数が半減する恐れがある。