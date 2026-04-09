第1日、7アンダーで首位のマイケル・ヘンドリー＝東建多度CC名古屋東建ホームメイト・カップ第1日（9日・三重県東建多度CC名古屋＝7090ヤード、パー71）国内初戦。マイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）が2イーグル、4バーディー、1ボギーの64で回り、7アンダーで単独首位に立った。13番でホールインワンをマークした水田竜昇が1打差の2位で続いた。浅地洋佑はさらに1打差の3位。4アンダーの4位には青木尉ら9人が並んだ。