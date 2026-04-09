静岡競輪場のF1ミッドナイト「競輪投票アプリBetimo杯」が10日、開幕する。9日は前検が行われた。今開催はヨコの動きが制限されるアドバンス開催。シリーズリーダーは山口拳矢（30＝岐阜）だ。「アドバンスは初めて。練習みたいな印象ですね。それよりミッドナイトの方が心配。何時にアップしていいか分からないし、レース間隔も短いので」なるほど、そこは重要なポイント。日々、様子を見ながら合わせていくしかないか。