衆院本会議で答弁する高市首相＝9日午後医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は9日、衆院本会議で審議入りした。市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に追加負担を求める制度創設が柱。現役世代の保険料軽減が狙いで、高市早苗首相は「社会保障制度を次世代に引き継ぐため、不断の改革努力が必要だ」と意義を強調した。野党は負担増による受診控えが生じると懸念を示した。OTC類似薬は公的医療保