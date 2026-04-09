山形市の住宅街で9日朝、トラックの荷台が燃える火事がありました。9日午前8時半ごろに山形市で撮影された映像には、爆発でしょうか、トラックの荷台から勢いよく炎があがっていました。現場は山形市の住宅街で、産業廃棄物の収集や運搬を行う会社が管理する駐車場です。警察や消防によりますと、9日午前8時半前、「トラックが燃えている」と出勤してきた男性から119番通報がありました。燃えたのは、駐車していた中型トラックの荷